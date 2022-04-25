Ерохин: поражение «Динамо» добавило «Зениту» мотивации в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).

«Важная победа, очень эмоциональная. И в прошлом году здесь в заключительной части чемпионата был эмоциональный матч, и в этом так сложилось. Надеемся, что традиция хорошая. Будем двигаться дальше, готовиться к следующей игре, чтобы заработать в ней три очка.

Эмоциональными матчи в Краснодаре получаются, потому что уже и заключительная часть чемпионата. Уже эмоции такие, всё идёт к развязке. И «Краснодар» тоже играющая команда, которая на эмоциях при помощи своих болельщиков, которые хорошо поддерживали, побежала вперёд в конце. Интересная концовка получилась. К сожалению, мы не забили пару моментов, которые должны были забивать, чтобы немножко успокоить игру. Если бы третий гол чуть-чуть раньше забили, думаю, могли более спокойно завершить этот матч. Но сложилось так, как сложилось. Хорошо, что в концовке забили третий и уже более спокойно доиграли.

Естественно, поражение «Динамо» добавило мотивации. В первую очередь мы смотрим на себя, свою игру. Если мы будем играть хорошо, будем делать то, что должны на поле, будем побеждать. Конечно, когда соперники оступаются или есть какой-то шанс, чтобы оторваться, его нужно использовать обязательно. В таких матчах тоже добиваются чемпионства», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита».