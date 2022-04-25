Тибо Куртуа рассказал, чего ожидает от игры с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал об ожиданиях от противостояния с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Это очень непростая команда, которая много двигается. «Манчестер Сити» любит владеть мячом, вести большую часть игры между линиями. Матчи будут очень тяжёлыми, но я верю, что мы сможем пройти дальше.

Почему мы всегда переворачиваем ход противостояния на «Бернабеу»? В этом году я не знаю, сколько камбэков нам удалось. «Реал» играет совсем по-другому на «Бернабеу». Когда всё пошло не по плану в ответной игре с «Челси», мы продолжали верить, и это нам помогло. Несмотря на победу в гостях со счётом 3:1, мы знали, что нам будет нелегко в домашнем матче, так оно и вышло», — приводит слова Куртуа Marca.