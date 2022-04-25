Сергеев: игра с «Краснодаром» была под контролем «Зенита», за исключением 15 минут до гола

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал результат матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:1).
«Игра, наверное, была полностью под нашим контролем. За исключением последних 15 минут до третьего гола, тогда «Краснодар» забил, у них был навал. Небольшая паника, хорошо, что забили третий гол и доиграли до победы.
Что касается моего гола, Далер сначала протащил мяч на правом фланге, отдал на левый. Потом уже была передача в штрафную, мяч отскочил ко мне. Мне оставалось только попасть в угол, что и получилось. Так помню. Повреждение? Попали по икроножной. Разбегался, сейчас уже лучше, но будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.
Мы доминировали, как я и говорил. Только в последние 15 минут до гола «Краснодар» наседал, они забили один, потом ещё могли. Но, как говорится, везение сегодня было на нашей стороне. Забили третий гол и выиграли матч. Двигаемся дальше, будем готовиться к матчу с «Локомотивом», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».
- 25 апреля 2022
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