Лидер «Атлетика» может перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» интересуется полузащитником «Атлетика» из Бильбао Икером Муньяином. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

Представители руководства обоих клубов должны обсудить будущее игрока в ближайшее время. По данным портала Transfermarkt, полузащитник «Атлетика» оценивается в € 15 млн.

29-летний Икер Муньяин — воспитанник «Атлетика» из Бильбао, он выступает за команду всю свою карьеру, которая началась в 2009 году. Контракт Икера Муньяина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Икер Муньяин провел 36 матчей во всех турнирах. Ему удалось забить шесть голов и сделать 11 голевых передач.

«Кадис» — «Атлетик Б». Испанская Примера 2021/2022. 33-й тур. Гол Икера Муньяина:

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