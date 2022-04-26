Кин — о победе в игре с «Сассуоло»: мы верим в себя до конца — это то, чему учит «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал результат матча 34-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло» (2:1).



«Было важно помочь команде, особенно сейчас, когда мы немного устали, но ничего не хотим упускать. У нас были трудности. Играть на выезде никогда не бывает легко, но мы добились важной победы. Мы верим в себя до конца. Это то, чему учит «Ювентус». Нужно брать все очки, пока они разыгрываются. Нужно ещё выиграть Кубок, но мы идём от матча к матчу», — приводит слова Кина Sky Sport Italia.



После 34 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» с 46 баллами находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (74).