Анчелотти – о матче с «Манчестер Сити»: правильная игра в обороне сыграет важную роль

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что уделит внимание игре в обороне в предстоящем матче с «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Если вы не компактная единица, то будете страдать. Правильная игра в обороне сыграет важную роль в матче. Важно хорошо защищаться, играть компактно и сплочённо. Будут отрезки, когда «Сити» будет владеть мячом, и когда они это сделают, мы должны защищаться и пытаться забрать его себе под контроль. Можно сделать это, применяя высокий, средний или низкий прессинг, и когда мы вернём мяч, мы должны максимально использовать наши возможности и уровень игроков. Можно сделать это, заняв прочную оборону или играя в прямой футбол. То, как мы будем играть – не секрет», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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