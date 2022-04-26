Кьеллини ответил на вопрос о своём будущем в «Ювентусе»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал возможный уход из клуба по окончании нынешнего сезона.
«Мой роман с «Ювентусом» не заканчивается. Это никогда не закончится! Любовь очень сильна. Конечно, с этого момента и до конца сезона я должен все оценить, поговорить с семьёй о том, что лучше. Давайте сначала займем четвертое место и выиграем Кубок Италии, а затем сядем с двумя моими семьями — дома и в «Ювентусе» — и решим, что лучше для всех. Прошлым летом было то же самое, я взял время и подписал новый контракт только после Евро. В моем возрасте нельзя заглядывать слишком далеко в долгосрочную перспективу, но это естественно, всё нормально», — приводит слова Кьеллини Football Italia.
Прошлым летом центральный защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Кьеллини защищает цвета туринского клуба с 2005 года.
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