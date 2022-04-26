Хавбек «Реала» Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Ваша голова и нервы играют важную роль в подобных играх. Если мы в «Реале», это потому, что мы готовы к хорошим и не очень ситуациям. У нас есть характер, а молодежь многое привносит в команду. Когда ты носишь футболку мадридского «Реала», ты должен выигрывать всё. Но стоит сказать, что «Манчестер Сити» — великий клуб», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится завтра, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная встреча запланирована на 4 мая.
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