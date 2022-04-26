Футбольная ассоциация Англии может наказать Лэмпарда за слова о судействе
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Футбольная ассоциация Англии (ФА) может наказать главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда за слова о судействе после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», сообщает Daily Mail.
После матча Лэмпард выразил недовольство неназначенным пенальти в воро
та «Ливерпуля», отметим, что если бы нарушение было бы на Мохамеде Салахе, то в ворота «Эвертона» назначили бы пенальти.
Эти комментарии были отмечены дисциплинарным комитетом ФА и Лэмпарда, попросили объяснить свои слова.
Напомним, сам матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 2:0.
После 33 туров «Эвертон» набрал 29 очков и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре «Эвертон» встретится с «Челси». Матч состоится 1 мая, начало – 16:00 мск.
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