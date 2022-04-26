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Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» нужны игроки, которые не хотят быть побеждёнными

Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» нужны игроки, которые не хотят быть побеждёнными
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что команде нужно провести работу над дисциплиной.

«Нужно увидеть культуру людей, которые не хотят, чтобы их побеждали. Нужно увидеть культуру того, что проигрыш вредит людям. В клубе не может быть культуры, которая сейчас заключается в том, что игроки не боятся плохих выступлений. Это как: «Я плохо играю, это – не моя вина, это – его вина». На данный момент в футбольном клубе нет никаких последствий за действия на поле и за его пределами.

Установка культуры — это просто абсолютно необходимо. Вот почему менеджер так важен. Люди продолжают говорить: «Это игроки». Всё это должно работать вместе, но тон задает менеджер», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» провалится с любым тренером, если не изменит систему. Тен Хаг рискует «Манчестер Юнайтед» провалится с любым тренером, если не изменит систему. Тен Хаг рискует
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