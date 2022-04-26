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Стали известны главные трансферные цели тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны главные трансферные цели тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Стало известно, кого хочет подписать новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По данным источника, тен Хагу на новые трансферы выделяет около € 180 млн. Тен Хаг будет стремиться подписать контракт с нападающим «Бенфики» Дарвином Нуньесом, защитником «Аякса» Юрриеном Тимбером и защитником «Вильярреала» Пау Торресом.

При этом, вероятнее всего «Манчестер Юнайтед» покинут Эрик Байи, Фил Джонс, Энтони Марсьяль, Алекс Теллес и Аарон Ван-Биссака.

Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

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