Коклен — о предстоящем матче с «Ливерпулем»: поедем не только посмотреть на «Энфилд»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

«Это лучшая команда в Европе, но чего ты хочешь как футболист? Играть с удовольствием, путешествовать по Европе. В глубине души у нас есть мечта сыграть в финале Лиги чемпионов. Мы знаем, что это тяжело, но вся команда, весь город в восторге. Это сложно, но у нас есть уверенность: мы обыграли мюнхенскую «Баварию» и «Ювентус» и едем туда соревноваться. Мы едем туда не только для того, чтобы посмотреть «Энфилд», — приводит слова Коклена The Guardian.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» пройдёт завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.