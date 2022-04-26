Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коклен — о предстоящем матче с «Ливерпулем»: поедем не только посмотреть на «Энфилд»

Коклен — о предстоящем матче с «Ливерпулем»: поедем не только посмотреть на «Энфилд»
Комментарии

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги Чемпионов УЕФА.

«Это лучшая команда в Европе, но чего ты хочешь как футболист? Играть с удовольствием, путешествовать по Европе. В глубине души у нас есть мечта сыграть в финале Лиги чемпионов. Мы знаем, что это тяжело, но вся команда, весь город в восторге. Это сложно, но у нас есть уверенность: мы обыграли мюнхенскую «Баварию» и «Ювентус» и едем туда соревноваться. Мы едем туда не только для того, чтобы посмотреть «Энфилд», — приводит слова Коклена The Guardian.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал» пройдёт завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: начало конца сказки Эмери в Лиге чемпионов «Ливерпуль» — «Вильярреал»: начало конца сказки Эмери в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022