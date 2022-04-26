Стало известно, что говорили игроки «Барселоны» в перерыве матча с «Райо Вальекано»

Стало известно, что говорили футболисты «Барселоны» в перерыве перенесённого 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1). После первого тайма каталонский клуб проигрывал со счётом 0:1.

В туннеле перед началом второго тайма защитник «Барселоны» Рональд Араухо постарался эмоционально поддержать команду.

«Во втором тайме мы должны быть другой командой. Мы вышли сильными, мы знаем, что должны делать. Мы не можем быть глупыми. Мы справимся со всем, у нас отличная команда», — приводит слова Араухо Marca.

Араухо поддержал и защитник Жорди Альба.

«Мы должны вытащить этот матч! Поехали», — сказал Альба.

Однако, после перерыва каталонцам не удалось забить гол.

После 33 сыгранных матчей «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, записав в свой актив 63 очка.