«Ювентус» набрал 12 очков в матчах, в которых проигрывал. Это лучший показатель в Италии

«Ювентус» одержал волевую победу на выезде над «Сассуоло» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии, который состоялся накануне в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре», благодаря чему отметился статистическим достижением.

Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков в матчах 2022 года, в которых уступали по ходу игры Серии А с начала 2022 года, что как минимум на 5 больше, чем любая другая команда чемпионата Италии за этот период.

Напомним, после 34 туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» с 46 баллами находится на 10-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Милан» (74).