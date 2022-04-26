The Guardian: «Арсенал» связался с агентом Осимхена. «Наполи» хочет более € 100 млн

Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзную заинтересованность к 23-летнему нигерийскому нападающему итальянского «Наполи» Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист The Guardian Фрэдди Пэкстон в «Твиттере».
Отмечается, что «канониры» уже связались по поводу возможного перехода с представителями Осимхена. «Наполи» желает получить за игрока более € 100 млн. Ранее с игроком уже связывался другой клуб английской Премьер-лиги – «Ньюкасл».
Самого Осимхена также очень сильно привлекает возможность выступления в чемпионате Англии, но больше его заинтересует продолжение карьеры в «Арсенале», а не в «Ньюкасле». Однако в вопросе его перехода камнем преткновения является именно высокая запрашиваемая цена «Наполи», что и делает переход трудноосуществимым.
Напомним, в сентябре 2020 года «Наполи» выложил «Лиллю» за переход Осимхена € 75 млн. В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 28 матчах за неаполитанский клуб во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 5 результативными передачами.
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