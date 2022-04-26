Гюндоган может перейти в клуб из МЛС или турецкой Суперлиги
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить свою карьеру в американской лиге МЛС, сообщает Goal.
Контракт полузащитника с «Сити» истекает летом 2023 года, и в прошлом месяце игрок заявил, что не прочь продлить его, но переговоров с клубом ещё не было.
Гюндоган также рассматривает вариант с переходом в один из клубов турецкой Суперлиги, в случае ухода из «Сити» после истечения срока действующего соглашения.
«Из-за моих корней Турция, естественно, мне тоже интересна», — приводит слова 31-летнего футболиста источник со ссылкой на Sport 1.
Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» из «Боруссии Дортмунд» 1 июля 2016 года. Его текущая стоимость согласно Transfermarkt составляет € 35 млн.
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