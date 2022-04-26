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«Бавария» рассчитывает сохранить Гнабри

«Бавария» рассчитывает сохранить Гнабри
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Мюнхенская «Бавария» несмотря на многочисленные слухи в ближайшее трансферное окно не планирует расставаться с нападающим клуба Сержем Гнабри.

«Надеюсь, Гнабри не уйдет, потому что он игрок, которого мы ценим, и мы хотим, чтобы он остался», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Гнабри не продлит контракт с мюнхенским клубом.

Серж Гнабри является воспитанником академии немецкого «Штутгарта». 11 июня 2017 года «Бавария» объявила о подписании Гнабри за € 8 млн после активации пункта о выкупе в его контракте с бременским «Вердером».

Контракт Гнабри с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Бундеслиги Серж Гнабри провёл 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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