«Бавария» рассчитывает сохранить Гнабри

Мюнхенская «Бавария» несмотря на многочисленные слухи в ближайшее трансферное окно не планирует расставаться с нападающим клуба Сержем Гнабри.

«Надеюсь, Гнабри не уйдет, потому что он игрок, которого мы ценим, и мы хотим, чтобы он остался», — приводит слова спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Гнабри не продлит контракт с мюнхенским клубом.



Серж Гнабри является воспитанником академии немецкого «Штутгарта». 11 июня 2017 года «Бавария» объявила о подписании Гнабри за € 8 млн после активации пункта о выкупе в его контракте с бременским «Вердером».

Контракт Гнабри с «Баварией» истекает 30 июня 2023 года. В текущем сезоне Бундеслиги Серж Гнабри провёл 31 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.