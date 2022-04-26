Известный британский журналист призвал «Арсенал» задуматься о приобретении Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о неочевидном варианте продолжения карьеры для 37-летнего звёздного форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«У Стэна Кронке (владельца «Арсенала». – Прим. «Чемпионата») состояние около € 10 млрд, при этом он женат на женщине, у которой в наследии ещё € 17 млрд. Он только что купил ранчо за € 900 млн, поэтому, очевидно, он может позволить «Арсеналу» купить пару нападающих! И знаешь, что бы я сделал, если бы был селекционером «канониров»? Я бы взял Криштиану Роналду. На прошлой неделе у меня как раз был с ним диалог. Я ему сказал: «Переходи в «Арсенал».

На самом деле сравнение «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» выглядит очень интересным. На бумаге у «Юнайтед» гораздо больше талантливых и опытных игроков, но у них неправильный настрой. Их ментальная составляющая меня просто шокирует. Что бы ни происходило в этом клубе… Если бы у них не было Роналду в команде, они бы не побеждали вообще.

В то время как у «Арсенала» есть молодые, голодные, действительно многообещающие ребята с отличным настроем. Такие люди, как Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Киран Тирни и остальные парни. Я не шучу. Я бы с удовольствием привёл Криштиану Роналду в «Арсенал». Если он не собирается оставаться в «Юнайтед», я бы взял его в мгновение ока.

Просто понаблюдайте за движениями Роналду на поле или его рекордом забитых мячей в 37 лет. Я бы просто поставил Криштиану впереди и позволил этим детям учиться у него», — приводит слова Моргана TalkSport.

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