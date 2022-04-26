Неко Уильямс — о Тренте Александере-Арнольде: он лучший правый защитник в мире

Крайний защитник английского «Ливерпуля» Неко Уильямс, выступающий на правах аренды за «Фулхэм», в контексте возвращения в «Ливерпуль» по окончанию срока аренды высказал мнение о защитнике мерсисайдцев Тренте Александере-Арнольде, с которым ему придётся конкурировать за место в основном составе в случае возвращения.
«Он лучший правый защитник в мире. Я наблюдаю за ним в играх и на тренировках и стараюсь учиться у него как можно большему. Трент и Эндрю Робертсон — невероятные футболисты, которые занимаются этим годами. Так что мне будет сложно пробиться в эту команду и играть в основном составе», — приводит слова Уильямса Goal.
Уильямс также не исключил уход в новую аренду из «Ливерпуля» летом в поисках постоянной игровой практики.
Контракт 21-летнего Уильямса с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Чемпионшипа за «Фулхэм» валлиец сыграл 13 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
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