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Тен Хаг планирует в ближайшее время провести индивидуальные беседы с игроками «МЮ»

Тен Хаг планирует в ближайшее время провести индивидуальные беседы с игроками «МЮ»
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52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавляющий «Аякс», который в следующем сезоне перейдёт на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», собирается уже в ближайшее время провести личные беседы с игроками английского клуба. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечает источник, таким образом, тен Хаг планирует получить преимущество в капитальной перестройке команды, которая ему предстоит. Голландец в течение следующих трёх недель планирует провести индивидуальные беседы в Zoom с каждым игроком «Юнайтед», включая тех, у которых заканчивается контракт. Данные беседы также помогут ему в том, чтобы получить представление о том, кто лучше всего подходит на роль капитана его команды.

Источник в «Юнайтед» сообщил изданию: «Эрик очень скрупулёзен в своём планировании. Он хочет знать, как у всех обстоят дела и дать общую оценку ситуации в клубе. Он хочет дать всем возможность обсудить любые вопросы или проблемы наедине, прежде чем он приедет, чтобы он мог получить преимущество во времени перед летним трансферным окном».

Напомним, соглашение с нидерландским специалистом рассчитано на срок с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон. После 33 сыгранных матчей «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022, набрав 54 очка.

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