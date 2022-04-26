Рангник надеется остаться в «МЮ» после прихода Эрика тен Хага
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Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник надеется остаться в клубе после прихода Эрика тен Хага, который приступит к работе по окончании нынешнего сезона, сообщает Goal.
По сведениям источника, немецкий специалист хочет остаться в клубе, однако не знает, какое будущее его ждёт.
«Мне интересно, и я очень хорошо отношусь к этому клубу после пяти с половиной месяцев. Я всё ещё вижу, какие варианты и области команде необходимо развивать», — приводит слова Рангника источник.
С другой стороны немец подчеркнул важность того, чтобы не навязывать своё присутствие новому тренеру, который заменит его у руля команды.
63-летний Ральф Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года.
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