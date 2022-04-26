Травма Овечкина оказалась несерьёзной, «Зенит» приближается к чемпионству. Главное к утру

36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьёзной травмы, «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и приблизился к победе в чемпионате России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».