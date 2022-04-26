Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Травма Овечкина оказалась несерьёзной, «Зенит» приближается к чемпионству. Главное к утру

Травма Овечкина оказалась несерьёзной, «Зенит» приближается к чемпионству. Главное к утру
Комментарии

36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьёзной травмы, «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и приблизился к победе в чемпионате России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» сообщил о степени серьёзности травмы Овечкина и сроках его возвращения.
  2. «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» в таблице РПЛ.
  3. Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков, «Спартак» вновь 10-й.
  4. Месси лидирует сразу по четырём статистическим показателям в чемпионате Франции.
  5. Эрик тен Хаг заявил, что не будет менять философию игры из-за отдельных футболистов «МЮ».
  6. «Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
  7. Ибрагимович побил рекорд Тотти в Серии А.
  8. Джорджо Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии .
  9. Палкин: «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет контролировать Россия.
  10. «Ювентус» на 88-й минуте вырвал победу у «Сассуоло» и закрепился в четвёрке сильнейших.
  11. «СКА-1946» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Харламова.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022