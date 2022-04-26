Травма Овечкина оказалась несерьёзной, «Зенит» приближается к чемпионству. Главное к утру
Поделиться
36-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин избежал серьёзной травмы, «Зенит» разобрался с «Краснодаром» и приблизился к победе в чемпионате России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» сообщил о степени серьёзности травмы Овечкина и сроках его возвращения.
- «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» в таблице РПЛ.
- Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» оторвался от «Динамо» на шесть очков, «Спартак» вновь 10-й.
- Месси лидирует сразу по четырём статистическим показателям в чемпионате Франции.
- Эрик тен Хаг заявил, что не будет менять философию игры из-за отдельных футболистов «МЮ».
- «Бостон» обыграл «Бруклин» и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА.
- Ибрагимович побил рекорд Тотти в Серии А.
- Джорджо Кьеллини анонсировал свой последний матч за сборную Италии .
- Палкин: «Шахтёр» не вернётся в Донецк, если город будет контролировать Россия.
- «Ювентус» на 88-й минуте вырвал победу у «Сассуоло» и закрепился в четвёрке сильнейших.
- «СКА-1946» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Харламова.
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
08:30
-
08:21
-
07:48
-
07:42
-
07:09
-
06:55
-
06:44
-
06:23
-
06:19
-
05:58
-
05:57
-
05:42
-
05:09
-
04:57
-
04:21
-
03:56
-
03:54
-
03:39
-
03:13
-
02:53
-
02:16
-
02:02
-
01:39
-
01:35
-
01:14
-
00:53
-
00:38
-
00:35
-
00:12
-
00:05
- 25 апреля 2022
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:12
-
23:06
Партнерский контент