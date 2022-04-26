Сент-Максимен: любой футболист хотел бы играть за «Ньюкасл»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» француз Аллан Сент-Максимен заявил, что, по его мнению, любой футболист хотел бы играть за «Ньюкасл».

«Это отличный город, это лучшая лига мира, у нас отличная команда, и я считаю, что любой футболист хотел бы играть здесь», — приводит слова Сент-Максимена Sky Sport.

25-летний Аллан Сент-Максимен выступает за «Ньюкасл» со 2 августа 2019 года. Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt составляет € 32 млн.

После 33-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» имеет в активе 43 очка и занимает девятое место в таблице. «Сороки» выиграли четыре из четырёх последних матчей и отстают от еврокубковой зоны на девять очков.

8 ноября 2021 года главным тренером «Ньюкасла» стал Эдди Хау.