Сент-Максимен: любой футболист хотел бы играть за «Ньюкасл»
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Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» француз Аллан Сент-Максимен заявил, что, по его мнению, любой футболист хотел бы играть за «Ньюкасл».
«Это отличный город, это лучшая лига мира, у нас отличная команда, и я считаю, что любой футболист хотел бы играть здесь», — приводит слова Сент-Максимена Sky Sport.
25-летний Аллан Сент-Максимен выступает за «Ньюкасл» со 2 августа 2019 года. Его трансферная стоимость согласно Transfermarkt составляет € 32 млн.
После 33-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» имеет в активе 43 очка и занимает девятое место в таблице. «Сороки» выиграли четыре из четырёх последних матчей и отстают от еврокубковой зоны на девять очков.
8 ноября 2021 года главным тренером «Ньюкасла» стал Эдди Хау.
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