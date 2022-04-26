Кьеллини рассматривает варианты продолжения карьеры в МЛС

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассматривает возможность ухода из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «твиттере».
По сведениям источника, 37-летний футболист, чей контракт с итальянской командой истекает в конце сезона, рассматривает варианты в американской МЛС.
Кьеллини стал футболистом «Ювентуса» в 2005 году. С тех пор защитник в 557 матчах за команду забил 36 голов и отдал 24 результативные передачи. Вместе с туринцами Кьеллини выиграл 20 трофеев.
Вчера, 25 апреля, Кьеллини объявил о завершении карьеры в сборной Италии. Он проведёт свой прощальный матч в команде 1 июня. В этот день Италия, являющаяся действующим чемпионом Европы, встретится с Аргентиной, которая победила в Кубке Америки.
- 26 апреля 2022
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