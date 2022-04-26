Стадион «Ливерпуля» не будет включён в заявку Великобритании на проведение Евро-2028

Стадион ФК «Ливерпуль» «Энфилд» не станет одной из 16 арен, которые будут включены в заявку Великобритании на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает The Sun.

Официальные представители Федерации футбола Англии (FA) заявили, что проведение матчей сборных на стадионе «Ливерпуля» невозможно из-за недостаточных размеров поля. Правила УЕФА для турниров сборных гласят, что поля должны иметь фиксированные размеры 105 на 68 метров. Поле «Энфилда» имеет длину всего 101 метр и не может быть расширено из-за близости расположения трибун за каждыми воротами.

Исключение «Энфилда» из заявки Великобритании означает, что, если новый стадион «Эвертона» не будет достроен вовремя, Ливерпуль лишится каких-либо матчей чемпионата Европы.

«Эвертон» должен переехать на новый стадион к началу сезона-2024/2025, за три года до начала чемпионата Европы 2028 года.