Стадион «Ливерпуля» не будет включён в заявку Великобритании на проведение Евро-2028

Стадион ФК «Ливерпуль» «Энфилд» не станет одной из 16 арен, которые будут включены в заявку Великобритании на проведение чемпионата Европы 2028 года. Об этом сообщает The Sun.
Официальные представители Федерации футбола Англии (FA) заявили, что проведение матчей сборных на стадионе «Ливерпуля» невозможно из-за недостаточных размеров поля. Правила УЕФА для турниров сборных гласят, что поля должны иметь фиксированные размеры 105 на 68 метров. Поле «Энфилда» имеет длину всего 101 метр и не может быть расширено из-за близости расположения трибун за каждыми воротами.
Исключение «Энфилда» из заявки Великобритании означает, что, если новый стадион «Эвертона» не будет достроен вовремя, Ливерпуль лишится каких-либо матчей чемпионата Европы.
«Эвертон» должен переехать на новый стадион к началу сезона-2024/2025, за три года до начала чемпионата Европы 2028 года.
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