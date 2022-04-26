Анчелотти: «Реал» не может назвать успехом выход в полуфинал ЛЧ. Успехом будет финал

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу психологического давления в предстоящем первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Давление примерно одинаково для обеих команд. Мы не можем назвать успехом выход в полуфинал, успехом будет финал, но для этого надо пройти «Манчестер Сити», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра состоится 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».