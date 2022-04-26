Гвардиола рассказал о кадровых потерях «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о кадровых потерях своей команды в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».

«Кайл Уолкер не тренировался в последние 10 дней. Джон Стоунз не занимался после матча с «Брайтоном», который состоялся 20 апреля. Поэтому я не знаю, выйдут ли они на поле. Посмотрим, как они будут себя чувствовать. Завтра примем решение. Пока есть сомнения», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра состоится 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».