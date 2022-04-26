Гвардиола – о полуфинале ЛЧ: в футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем противостоянии с мадридским «Реалом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Есть история, её не изменить, но футбол — это игра с мячом 11 на 11. Многие хорошие команды уже выбыли, когда-то мы тоже не дойдем до этой стадии. Я сказал игрокам наслаждаться моментом, потому что это честь. Конечно, все хотят выйти в финал, но всё решат игроки. В футбол играют футболисты, я не могу победить в этой игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» пройдёт сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра состоит 4 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания).

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени (Франция). Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».