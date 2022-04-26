Агент хавбека «Уфы»: если клуб вылетит в ФНЛ, он уйдёт с вероятностью в 99%

Марсель Качинари, агент полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал о будущем хорватского футболиста в клубе.

«Сразу хочу отметить, что давления от Хорватской федерации футбола нет, ноль давления. Что касается будущего, если «Уфа» останется в Премьер-Лиге, Филип не уйдёт из клуба. Но всё надо будет обсуждать. Если же «Уфа» вылетит, Филипу будет очень сложно остаться в клубе. В таком случае с вероятностью 99 процентов Мрзляк уйдёт.



Есть ли уже какие-то предложения? Нет, мы не разговариваем сейчас с другими клубами. Филип полностью сконцентрирован на оставшихся в сезоне матчах. И я очень надеюсь, что «Уфа» всё же останется в Премьер-Лиге», — приводит слова Качинари «РБ Спорт».

После 26 матчей в Российской Премьер-Лиге «Уфа» с 22 очками занимает в турнирной таблице 15-е место. По итогам сезона команды, занявшие 15-е и 16-е места, вылетают в Футбольную национальную лигу.