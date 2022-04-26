Чуквезе: «Вильярреал» намерен играть против «Ливерпуля» первым номером

Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе высказался в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».
«Сейчас самое важное — победить в полуфинале. Если выиграем, возможно, праздновать будем сильнее, чем после триумфа в Лиге Европы. Я впервые играю в Лиге чемпионов и впервые — в полуфинале. Было бы здорово оказаться в финале. Этот сезон стал бы одним из лучших в моей карьере.
Тренер у нас фантастический. Он отлично читает игру. Выход в полуфинал стал воплощением мечты и для него, а не только для клуба. Мы играем против «Ливерпуля», это один из главных фаворитов, но мы намерены играть первым номером и показать, почему именно оказались в полуфинале», — приводит слова Чуквезе официальный сайт УЕФА.
Напомним, первая полуфинальная встреча «Ливерпуля» и «Вильярреала» состоится в Англии, на стадионе «Энфилд», в среду, 27 апреля. Её начало запланировано на 22:00 мск.
- 26 апреля 2022
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