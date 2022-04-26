Стерлинг — о контракте с «Манчестер Сити»: было бы эгоистично об этом говорить

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался на тему контракта с командой. Соглашение между клубом и английским футболистом истекает в конце следующего сезона.

«В данный момент я счастлив играть за «Манчестер Сити». Это самое главное. Было бы эгоистично говорить о какой-либо контрактной ситуации», — приводит слова Стерлинга журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, «Манчестер Сити» уже начал обсуждение со Стерлингом возможности заключения нового соглашения.

27-летний Стерлинг перешёл в команду в 2015 году. В нынешнем сезоне на его счету участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал семь результативных передач.



Рыночная стоимость Стерлинга оценивается порталом Transfermarkt в € 85 млн.