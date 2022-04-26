Стерлинг — о контракте с «Манчестер Сити»: было бы эгоистично об этом говорить
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался на тему контракта с командой. Соглашение между клубом и английским футболистом истекает в конце следующего сезона.
«В данный момент я счастлив играть за «Манчестер Сити». Это самое главное. Было бы эгоистично говорить о какой-либо контрактной ситуации», — приводит слова Стерлинга журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, «Манчестер Сити» уже начал обсуждение со Стерлингом возможности заключения нового соглашения.
27-летний Стерлинг перешёл в команду в 2015 году. В нынешнем сезоне на его счету участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал семь результативных передач.
Рыночная стоимость Стерлинга оценивается порталом Transfermarkt в € 85 млн.
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