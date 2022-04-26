Нападающий «Аякса» в шутку посоветовал Эрику тен Хагу подписать его в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Брайан Бробби пошутил, что Эрик тен Хаг, который со следующего сезона будет главным тренером «Манчестер Юнайтед», должен забрать его с собой в английский клуб.

Бробби забил победный гол «Аякса» в матче с «НЕК Неймеген» (1:0). После игры нападающий поделился мнением об Эрике тен Хаге.

«Я очень рад за него, и он действительно заслуживает стать тренером «Манчестер Юнайтед» после всего, что он сделал для «Аякса».

Если бы только он взял меня с собой через пару лет… Нет, нет… Шучу, шучу», — приводит слова Бробби The Sun.

Брайан Бробби в настоящее время находится в «Аяксе» на правах аренды из «РБ Лейпциг». 20-летний форвард забил пять голов в десяти матчах с момента своего прихода в «Аякс».