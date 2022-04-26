«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Погба вундеркиндом «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для полузащитника Поля Погба, который покинет команду по окончании сезона. Манкунианцы хотят подписать хавбека «Барселоны» Гави, но ещё не делали официального предложения по 17-летнему игроку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Гави — воспитанник «Бетиса», но с 10 лет футболист находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 42 матчах во всех турнирах за основную команду сине-гранатовых, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.
Соглашение Гави с «Барселоной» истекает в 2023 году.
В октябре 2021 года Гави дебютировал за первую команду сборной Испании и уже провёл в её составе шесть матчей.
Видеообзор. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 апреля 2022
-
11:36
-
11:28
-
11:26
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:45
-
10:28
-
10:28
-
10:15
-
10:12
-
10:09
-
10:05
-
09:50
-
09:45
-
09:37
-
09:35
-
09:31
-
09:29
-
09:19
-
09:19
-
09:18
-
09:11
-
08:58
-
08:30
-
08:21
-
07:48
-
07:42
-
07:09
-
06:55
-
06:44
-
06:23