«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Погба вундеркиндом «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для полузащитника Поля Погба, который покинет команду по окончании сезона. Манкунианцы хотят подписать хавбека «Барселоны» Гави, но ещё не делали официального предложения по 17-летнему игроку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Гави — воспитанник «Бетиса», но с 10 лет футболист находится в структуре «Барселоны». В нынешнем сезоне на счету полузащитника участие в 42 матчах во всех турнирах за основную команду сине-гранатовых, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Соглашение Гави с «Барселоной» истекает в 2023 году.



В октябре 2021 года Гави дебютировал за первую команду сборной Испании и уже провёл в её составе шесть матчей.

Видеообзор. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:

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