Доннарумма: Месси по-прежнему лучший игрок мира, он крайне важен для «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что считает Лионеля Месси лучшим игроком мира после завоевания парижским клубом титула чемпионов Лиги 1.

«Лионель Месси по-прежнему лучший игрок мира. Он отличный парень. Для «ПСЖ» он крайне важен, и мы увидели это в решающем матче.

У нас все чемпионы, у нас отличная команда. Постараемся завершить чемпионат наилучшим образом», – приводит слова Джанлуиджи Доннаруммы после матча с «Лансом» Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доннарумма принял участие в 15 матчах. Он также сыграл в пяти матчах Лиги чемпионов за «ПСЖ».

«ПСЖ» сыграл вничью 1:1 в 34-м туре Лиги 1 с «Лансом» и обеспечил себе титул чемпионов. Лионель Месси в этом матче забил гол дальним ударом.