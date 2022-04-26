Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма: Месси по-прежнему лучший игрок мира, он крайне важен для «ПСЖ»

Доннарумма: Месси по-прежнему лучший игрок мира, он крайне важен для «ПСЖ»
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма заявил, что считает Лионеля Месси лучшим игроком мира после завоевания парижским клубом титула чемпионов Лиги 1.

«Лионель Месси по-прежнему лучший игрок мира. Он отличный парень. Для «ПСЖ» он крайне важен, и мы увидели это в решающем матче.

У нас все чемпионы, у нас отличная команда. Постараемся завершить чемпионат наилучшим образом», – приводит слова Джанлуиджи Доннаруммы после матча с «Лансом» Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Доннарумма принял участие в 15 матчах. Он также сыграл в пяти матчах Лиги чемпионов за «ПСЖ».

«ПСЖ» сыграл вничью 1:1 в 34-м туре Лиги 1 с «Лансом» и обеспечил себе титул чемпионов. Лионель Месси в этом матче забил гол дальним ударом.

Месси принёс чемпионство «ПСЖ». 5 причин, почему он не заслуживает массовой критики Месси принёс чемпионство «ПСЖ». 5 причин, почему он не заслуживает массовой критики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022