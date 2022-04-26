Защитник гладбахской «Боруссии» может перейти в «Боруссию» из Дортмунда за € 17 млн

Защитником мёнхенгладбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини интересуется «Боруссия» Дортмунд. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По данным журналиста, дортмундцы находятся на стадии продвинутых переговоров и предлагают за 27-летнего алжирца около € 17 млн, а самому игроку — контракт до 2026 года.

Рами Бенсебаини перешёл в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в 2019 году из французского «Ренна», его контракт действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он отыграл 21 матч во всех турнирах и сумел забить 6 голов.

«Боруссия Мёнхенгладбах» в сезоне-2021/2022 обыграла в 1/16 финала Кубка Германии мюнхенскую «Баварию» со счётом 5:0. Дубль в этой встрече оформил алжирский защитник Мёнхенгладбаха Рами Бенсебаини.