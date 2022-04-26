Карло Анчелотти рассказал о секретах успеха мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал секреты успеха испанской команды.

«Горжусь тем, что тренирую эту команду. Это клуб, который не останавливается не перед какими задачами. Нельзя праздновать, потому что нужно двигаться вперёд. Вот почему «Реал» — клуб, который выиграл так много трофеев», — приводит слова Анчелотти Football Espana в «твиттере».

62-летний Анчелотти впервые возглавил мадридскую команду в 2013 года. Он отработал в Испании два года и выиграл вместе с «Реалом» четыре трофея. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен главным тренером «Реала». Сейчас команда близится к победе в чемпионате Испании и сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Реал» обыграл «Осасуну» в матче 33-го тура чемпионата Испании:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.