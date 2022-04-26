Фетисов: Газизов был против Тедеско в «Спартаке»

Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов заявил, что экс-гендиректор красно-белых Шамиль Газизов был против тренерской кандидатуры Доменико Тедеско. Напомним, немецкий специалист возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.

«Газизов не хотел видеть Тедеско в «Спартаке»? Это правда. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».

Думаю, суть их конфликта — это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», — приводит слова Антона Фетисова «РБК-Спорт».