Фетисов: Газизов был против Тедеско в «Спартаке»
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Бывший директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов заявил, что экс-гендиректор красно-белых Шамиль Газизов был против тренерской кандидатуры Доменико Тедеско. Напомним, немецкий специалист возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год.
«Газизов не хотел видеть Тедеско в «Спартаке»? Это правда. Газизов мне просто сказал: «Ты же понимаешь, что для эффективного развития футбольного клуба генеральный менеджер или директор, неважно, и тренер должны идти в связке. У нас вот не получается».
Думаю, суть их конфликта — это разная ментальность, подход к общению, подход к формированию команды и так далее. Прямое столкновение разных культур», — приводит слова Антона Фетисова «РБК-Спорт».
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