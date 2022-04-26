Mirror: Погба летом уйдёт из «Манчестер Юнайтед» и уже удалился из командного чата
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Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.
По информации источника, 29-летний футболист уже рассказал партнёрам о своём уходе и удалился из командного чата.
Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать своё соглашение. Немецкий специалист заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Футболист вышел в стартовом составе, но покинул поле на 10-й минуте.
В сезоне-2021/2022 Поль Погба провёл за «красных дьяволов» 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 голевых передач.
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