Mirror: Погба летом уйдёт из «Манчестер Юнайтед» и уже удалился из командного чата

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, 29-летний футболист уже рассказал партнёрам о своём уходе и удалился из командного чата.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца сезона. По словам главного тренера англичан Ральфа Рангника, игрок не собирается продлевать своё соглашение. Немецкий специалист заявил, что хавбек больше не сыграет за клуб из-за травмы, полученной в перенесённом матче 30-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:4). Футболист вышел в стартовом составе, но покинул поле на 10-й минуте.

В сезоне-2021/2022 Поль Погба провёл за «красных дьяволов» 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 9 голевых передач.