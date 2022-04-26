Антонио Конте назвал 3 условия для работы в «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте не против возглавить «ПСЖ» со следующего сезона и уже выдвинул владельцам французской команды три условия. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в «твиттере».
По сведениям источника, Конте хочет полностью контролировать трансферную работу клуба. Также итальянский специалист хотел бы видеть в команде свой персонал и бывшего спортивного директора «Ромы» и «Торино» Джанлуку Петрачи.
52-летний Конте возглавил «Тоттенхэм» в прошлом ноябре, подписав контракт до лета 2023 года. Под его руководством английская команда идёт на четвёртой строчке чемпионата страны, набрав в 32 матчах 57 очков.
Ранее Конте также тренировал в Англии лондонский «Челси», а в Италии работал с «Интером», «Ювентусом» и «Аталантой».
- 26 апреля 2022
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