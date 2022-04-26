Спортивный директор «Монако» может занять должность технического директора «МЮ»

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может стать техническим директором «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, в сотрудничестве с Полом Митчеллом заинтересованы временный главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник и будущий наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит команду с сезона-2021/2022. Оба специалиста рекомендуют Митчелла на пост технического директора «МЮ». При этом ряд функционеров, принимающих решения в английском клубе, не поддерживают назначение Митчелла.

Пол Митчелл занял должность спортивного директора «Монако» в июне 2020 года. У 40-летнего англичанина есть опыт работы в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и немецком «РБ Лейпциге».