Себастьен Аллер может перейти в «Баварию» за € 40 млн
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Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может стать игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bild.
По информации источника, «Бавария» связалась с агентами 27-летнего нападающего «Аякса» и рассматривает Аллера в качестве возможной замены Роберта Левандовского. Этим летом футболиста сборной Кот-д'Ивуара можно будет подписать за € 40 млн. Сообщается, что заработная плата Себастьена Аллера в «Баварии» может составить около € 9 млн в год.
В сезоне-2021/2022 Себастьен Аллер провёл за амстердамский «Аякс» 39 матчей во всех турнирах. Он сумел забить 33 гола и сделать 9 результативных передач. В восьми играх Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Аллер смог забить 11 голов и сделать две голевые передачи.
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