Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Себастьен Аллер может перейти в «Баварию» за € 40 млн

Себастьен Аллер может перейти в «Баварию» за € 40 млн
Комментарии

Нападающий «Аякса» Себастьен Аллер может стать игроком мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Bild.

По информации источника, «Бавария» связалась с агентами 27-летнего нападающего «Аякса» и рассматривает Аллера в качестве возможной замены Роберта Левандовского. Этим летом футболиста сборной Кот-д'Ивуара можно будет подписать за € 40 млн. Сообщается, что заработная плата Себастьена Аллера в «Баварии» может составить около € 9 млн в год.

В сезоне-2021/2022 Себастьен Аллер провёл за амстердамский «Аякс» 39 матчей во всех турнирах. Он сумел забить 33 гола и сделать 9 результативных передач. В восьми играх Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Аллер смог забить 11 голов и сделать две голевые передачи.

Новость по теме
Фонд из Бахрейна готов выделить «Милану» € 300 млн на трансферы в случае покупки клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022