Габриэл Жезус — о переходе в «Арсенал»: я сосредоточен только на этом сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в лондонский «Арсенал». Бразильский форвард заявил, что сосредоточен на завершении этого сезона с «Манчестер Сити», которому сегодня, 26 апреля, предстоит сыграть в 1/2 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Когда я перешёл в «Манчестер Сити», я был очень молод, мне было всего 19 лет. Мы выиграли много трофеев за эти годы. Нам нужно выиграть Лигу чемпионов, так как в прошлом году мы были так близки к этому, а в этом сезоне уже дошли до полуфинала.
Я сосредоточен на оставшейся части сезона, на этих решающих играх. После окончания сезона мы посмотрим, что произойдёт с точки зрения моего пребывания в «Манчестер Сити», — приводит слова Жезуса Marca.
- 26 апреля 2022
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