«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: во сколько матч 1/2 финала ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». Встреча пройдёт на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча «Манчестер Сити» — «Реал Мадрид». В прямом эфире игру покажет основной телеканал холдинга «Матч».

Игру обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Помогать ему будут Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене. Резервный рефери — Артур Диаш (Португалия).

Напомним, на стадии 1/4 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Атлетико Мадрид» (1:0), а «Реал Мадрид» оказался сильнее «Челси» (5:4).