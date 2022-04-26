Александр Мостовой: правильно, что Федун остаётся. Он привёл «Спартак» к успеху

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова владельца команды Леонида Федуна. Функционер заявил, что не собирается покидать Россию и уходить из клуба.

«Федун сказал, что никуда не уйдёт? Это хорошая новость для «Спартака». Ещё года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: «А кто купит «Спартак»? Это же не сто тысяч рублей! Сейчас мы понимаем, почему ходили и ходят эти слухи, потому что обстановка не совсем приятная. Я считаю, что оставаться в «Спартаке» для Федуна правильно.



Вспоминаю время, когда Федун только покупал «Спартак», и первое время он всё время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. «Спартак» тратил бешеные деньги, а всё никак не мог выиграть, а Федун всё время отвечал. Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привёл «Спартак» к успеху, к чемпионству.



Сейчас ситуация немного повторяется (смеётся). Теперь медиа-пространство заполняет Зарема», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.