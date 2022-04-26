«Это хамство!» Ловчев — о словах Карпина в адрес «Спартака»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес красно-белых – это хамство.
«Я ни на чьей стороне. Действующий тренер не должен позволять себе такие вещи. Это хамство по отношению к тренеру другой команды! Более того, они переиграли не настолько, чтобы говорить «мы их разорвали». Но подобное мы видели всё время, когда он раньше выходил к журналистам на камеру. Мы к этому привыкли. А то, что супруга Федуна ему отвечает – дай бог, чтобы у каждого из нас была такая супруга, которая порвёт на куски за нас.
Это была ответка на когда-то сказанные Федуном слова о «сбитом лётчике». И слава богу, потому что его «Ростов» со «Спартаком» играет лучшие матчи, борется. Но дальше опускаться не стоило. Хочу спросить его: а где ты был в «Армавире» и «Мальорке»?» – сказал Евгений Ловчев в эфире телеканала «Матч».
Напомним, после матча 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» обыграл «Спартак» (3:2), Карпин публично подчеркнул, что красно-белые при своих финансовых возможностях и с мощным подбором игроков «только грузят мяч на Соболева». В словесную перепалку с ним вступила супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова.
- 26 апреля 2022
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