«Леонид — сильный руководитель». Каррера отреагировал на заявление Федуна о «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна. Функционер опроверг заявление, что собирается продавать клуб, и заявил, что не покинет Россию.
«Леонид Федун остаётся в «Спартаке»? Уверен, это очень важная новость для клуба и всех болельщиков! Леонид — сильный руководитель», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали чемпионство РПЛ. Следующим местом работы Массимо был греческий АЕК, тренерский мостик которого Каррера покинул в декабре 2020 года. В 2021 году он возглавлял «Бари», но проработал в команде всего несколько месяцев.
- 26 апреля 2022
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