«Барселона» объявила о продлении контракта с Рональдом Араухо, отступные — € 1 млрд

«Барселона» подписала новое соглашение с защитником Рональдом Араухо. Контракт с уругвайским защитником рассчитан до 2026 года. Сумма отступных — € 1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба испанской команды в «Твиттере».
Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 30 проведённых встреч, в которых он отметился четырьмя голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 40 млн. Ранее cообщалось, что желание подписать Араухо выразили три английские команды. Речь шла об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
После 33 матчей испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» набрала 63 очка.
Видеообзор. «Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче 21-го тура Примеры:
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