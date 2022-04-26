Широков: «Спартак» с Федуном ещё себя не исчерпал — это его любовь навеки

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на информацию о том, что владелец команды Леонид Федун не собирается её продавать.

«Думаю, «Спартак» с Федуном ещё себя не исчерпал. Это же его любовь навеки. Человек верит и делает всё, чтобы команда развивалась: когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже.



Он сам решит: надо ему продать «Спартак» или нет. Не думаю, что он хочет одним чемпионством ограничиться. Он хочет как можно больше и всё для этого делает. Может, надо не команду продавать, а советчиков поменять», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Леонид Федун может продать «Спартак». Функционер опроверг эту информацию в заявлении.