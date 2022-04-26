Широков: «Спартак» с Федуном ещё себя не исчерпал — это его любовь навеки
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на информацию о том, что владелец команды Леонид Федун не собирается её продавать.
«Думаю, «Спартак» с Федуном ещё себя не исчерпал. Это же его любовь навеки. Человек верит и делает всё, чтобы команда развивалась: когда-то чуть лучше, когда-то чуть хуже.
Он сам решит: надо ему продать «Спартак» или нет. Не думаю, что он хочет одним чемпионством ограничиться. Он хочет как можно больше и всё для этого делает. Может, надо не команду продавать, а советчиков поменять», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что Леонид Федун может продать «Спартак». Функционер опроверг эту информацию в заявлении.
Комментарии
- 26 апреля 2022
-
14:25
-
14:22
-
14:14
-
14:12
-
14:09
-
14:05
-
13:53
-
13:47
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:20
-
13:18
-
13:09
-
13:02
-
12:37
-
12:29
-
12:26
-
12:21
-
12:20
-
12:15
-
12:02
-
11:52
-
11:40
-
11:36
-
11:28
-
11:26
-
11:19
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:50
Партнерский контент