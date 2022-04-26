Матч «Алании» в ФНЛ перенесли из-за участия команды в полуфинале Кубка России

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) объявила о переносе матча 37-го тура между «Нефтехимиком» и «Аланией».

«Игра должна была пройти 7 мая. Принято решение, что матч состоится в Нижнекамске на день раньше. Изменение в календаре связано с участием «Алании» в 1/2 финала Кубка России – через несколько дней после выезда к «Нефтехимику» владикавказский клуб сыграет в Москве с «Динамо».



Остальные матчи 36-го тура пройдут по расписанию 7 мая», — сказано в заявлении ФНЛ, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, в четвертьфинале Кубка России «Алания» в серии пенальти обыграла «Зенит». В полуфинале турнира команду Спартака Гогниева ожидает игра с московским «Динамо» в гостях. Встреча состоится 11 или 12 мая.