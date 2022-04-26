Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг сохранит Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг сохранит Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона начнёт работу в «Манчестер Юнайтед», планирует сохранить в команде полузащитника Донни ван де Бека. Футболист проводит нынешний сезон на правах аренды в «Эвертоне». Об этом сообщает The Telegraph в «Твиттере».

25-летний ван де Бек играл за «Аякс» под руководством тен Хага. Амстердамский клуб продал его в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года за € 39 млн. С января 2022 года ван де Бек выступает на правах аренды за «Эвертон».

В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник в 20 матчах во всех турнирах стал автором одного гола. Его соглашение с манкунианцами истекает в 2025 году. Рыночная стоимость ван де Бека оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение за сербского лидера «Лацио»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022